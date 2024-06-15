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وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء عن تسلل طائرات من لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية مثل عرب العرامشة وآدميت وإيلون
Lebanon 24
15-06-2024
|
05:58
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