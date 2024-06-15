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"نيويورك تايمز" نقلا عن القيادي في حماس باسم نعيم: توجد معارضة للحرب في غزة وشعبية الحركة في القطاع انخفضت إلى نحو 50 في المئة

Lebanon 24
15-06-2024 | 07:54
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