Advertisement

أخبار عاجلة

الأونروا: مع استمرار القيود على المساعدات لا يزال سكان غزة يواجهون "مستويات بائسة من الجوع" (إكس)

Lebanon 24
15-06-2024 | 09:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"برنامج الأغذية العالمي": نصف سكان قطاع غزة يعانون من الجوع
lebanon 24
15/06/2024 19:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء أمميون ينددون بـ "استخدام إسرائيل شاحنة ورصيف المساعدات" في تحرير الرهائن
lebanon 24
15/06/2024 19:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مصري رفيع ل"الحرة": حماس والفصائل تشترط الانسحاب الكامل من غزة بينما تريد إسرائيل انسحابا من المناطق المأهولة بالسكان
lebanon 24
15/06/2024 19:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"كغطاء للعمليات العسكرية الإسرائيلية"... الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من استخدام شاحنات المساعدات
lebanon 24
15/06/2024 19:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:23 | 2024-06-15
12:16 | 2024-06-15
12:15 | 2024-06-15
12:13 | 2024-06-15
12:11 | 2024-06-15
12:10 | 2024-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24