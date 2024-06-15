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"أكسيوس" عن تقرير استخباراتي أميركي: البحرية الأميركية أنفقت حتى الآن مليار دولار للتصدي لصواريخ ومسيرات الحوثيين (الجزيرة)

Lebanon 24
15-06-2024 | 09:32
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