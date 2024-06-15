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"الجزيرة" عن القناة 13 الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي سيناقش مع نظيره الأميركي وضع غزة في اليوم الذي يلي الحرب وتخوف واشنطن من الحرب مع "حزب الله"

Lebanon 24
15-06-2024 | 10:33
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