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مروحيات إجلاء إسرائيلية تهبط في جنوب غربي مدينة غزة بالتزامن مع قصف من زوارق وآليات إسرائيلية
Lebanon 24
15-06-2024
|
12:09
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