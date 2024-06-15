Advertisement

أخبار عاجلة

نادي الرياضي بيروت يتوج للمرة الثالثة في تاريخه ببطولة آسيا لكرة السلة بعد فوزه أمام نادي شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 122-96

Lebanon 24
15-06-2024 | 12:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نادي الرياضي بيروت يفوز في مباراته الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة السلة أمام نادي ليونينغ الصيني بنتيجة (118 - 75)
lebanon 24
15/06/2024 22:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتهاء الربع الثالث بتقدم نادي الرياضي على نادي الحكمة بنتيجة (83-60) في ثالث مواجهات الديربي النهائي ضمن بطولة لبنان لكرة السلة
lebanon 24
15/06/2024 22:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياضي بيروت يفوز على هومنتمن بنتيجة 102-86 ويتقدم 2-0 في السلسلة نصف النهائية من SNIPS بطولة لبنان لكرة السلة
lebanon 24
15/06/2024 22:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياضي بيروت يتقدم 1-0 في السلسلة نصف النهائية بكرة السلة بعد فوزه على هومنتمن بنتيجة 107-88
lebanon 24
15/06/2024 22:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2024-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:11 | 2024-06-15
15:07 | 2024-06-15
14:37 | 2024-06-15
14:23 | 2024-06-15
14:22 | 2024-06-15
14:21 | 2024-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24