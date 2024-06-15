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رئيسة المفوضية الأوروبية: نسعى لعملية سلام تعيد لأوكرانيا سلامتها ووحدة أراضيها

Lebanon 24
15-06-2024 | 12:16
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