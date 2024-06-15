Advertisement

أخبار عاجلة

حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية من غزير حتى مفرق الكسليك

Lebanon 24
15-06-2024 | 12:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية بالاتجاهين (التحكم المروري)
lebanon 24
16/06/2024 00:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اوتوستراد طبرجا باتجاه جونية وكثيفة من الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى نهر الموت
lebanon 24
16/06/2024 00:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من غزير باتجاه جونية وصولا حتى صربا دون عوائق (التحكم المروري)
lebanon 24
16/06/2024 00:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه ذوق مكايل
lebanon 24
16/06/2024 00:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:06 | 2024-06-15
16:05 | 2024-06-15
15:55 | 2024-06-15
15:49 | 2024-06-15
15:48 | 2024-06-15
15:39 | 2024-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24