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نتنياهو: عدونا المتوحش ليست لديه نية التوقف بل يريد مواصلة المحاولة لإبادتنا لذلك لا بديل عن النصر

Lebanon 24
15-06-2024 | 13:45
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