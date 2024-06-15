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نتنياهو: نقاتل من أجل الحفاظ على وجودنا ومستقبلنا ونحارب من أجل استعادة المخطوفين

Lebanon 24
15-06-2024 | 13:48
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