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نتنياهو: رغم الثمن الباهظ سنلتزم بأهداف الحرب للقضاء على حماس واستعادة المخطوفين وألا تشكل غزة خطرا مجددا
Lebanon 24
15-06-2024
|
14:21
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