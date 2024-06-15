Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: غالانت سيبحث في واشنطن نقل أسلحة بشكل عاجل واحتمال نشوب حرب في الشمال

Lebanon 24
15-06-2024 | 15:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع سيبحث في واشنطن نقل أسلحة بشكل عاجل واحتمال نشوب حرب في الشمال
lebanon 24
16/06/2024 06:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله أطلق خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 360 ما بين صاروخ ومُسيرة، وصاروخ ضد الدروع نحو الشمال
lebanon 24
16/06/2024 06:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
توصية من الجيش الإسرائيليّ للقيادة السياسيّة.. ماذا طلب فيها بشكلٍ عاجل بشأن لبنان؟
lebanon 24
16/06/2024 06:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: لا يوجد هدف في الشمال لا يستطيع "حزب الله" استهدافه وبنجاح يزيد على 50%
lebanon 24
16/06/2024 06:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:06 | 2024-06-15
16:05 | 2024-06-15
15:55 | 2024-06-15
15:49 | 2024-06-15
15:48 | 2024-06-15
15:39 | 2024-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24