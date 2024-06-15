Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله: السفن التي استهدفناها خلال الـ72 ساعة الماضية مصيرها الغرق

Lebanon 24
15-06-2024 | 16:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: السفن التي تم استهدافها خلال الـ24 ساعة الماضية تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة
lebanon 24
16/06/2024 06:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية: ١١ حادث، قتيل و ١٤ جريح
lebanon 24
16/06/2024 06:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم أنصار الله: العمليتان الثانية والثالثة استهدفتا سفينتين في البحر الأحمر بإصابات مباشرة (الجزيرة)
lebanon 24
16/06/2024 06:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم أنصار الله: عمليتنا الأولى استهدفت سفينة في بحر العرب ما أدى إلى اشتعال النيران فيها (الجزيرة)
lebanon 24
16/06/2024 06:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:18 | 2024-06-15
16:06 | 2024-06-15
15:55 | 2024-06-15
15:49 | 2024-06-15
15:48 | 2024-06-15
15:39 | 2024-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24