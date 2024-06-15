Advertisement

أخبار عاجلة

زعيم المعارضة الإسرائيلية: سنفعل كل شيء من أجل إسقاط هذه الحكومة

Lebanon 24
15-06-2024 | 16:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: قرار غانتس وآيزنكوت بالخروج من الحكومة الفاشلة مهم وصائب
lebanon 24
16/06/2024 06:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: الحكومة الفاسدة فقدت كل القدرة على وقف التدهور السياسي في إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
16/06/2024 06:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ليس لدى الحكومة أي خطة سياسية أو عسكرية لإعادة الشمال إلى أيدينا (الجزيرة)
lebanon 24
16/06/2024 06:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مع الحكومة الحالية لن ننتصر في الحرب ويجب أن نستبدل حكومة إسرائيل قبل استبدال حماس (الجزيرة)
lebanon 24
16/06/2024 06:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:18 | 2024-06-15
16:05 | 2024-06-15
15:55 | 2024-06-15
15:49 | 2024-06-15
15:48 | 2024-06-15
15:39 | 2024-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24