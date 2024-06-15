الشيخ أمين الكردي في خطبة عيد الأضحى: نعيش أزمة ثقة بين اللبنانيين وما ينفعنا هو وحدتنا ولتكُن هي الأساس ما يجعلنا محصّنين أمام العدو الإسرائيلي

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