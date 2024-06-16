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وسائل إعلام إسرائيلية: 11 قتيلاً حصيلة قتلى "الجيش" في قطاع غزة في نهاية أسبوع واحد
Lebanon 24
16-06-2024
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00:39
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