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وزير الأمن القومي الإسرائيلي: قرار الهدنة التكتيكية لم يعرض على الكابينت الأمني والسياسي ومناقض لقراراته (العربي)

Lebanon 24
16-06-2024 | 01:56
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