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الجيش الإسرائيلي: لا تغيير على إدخال المساعدات إلى القطاع بل سيكون الطريق مفتوحا بالتعاون مع منظمات دولية

Lebanon 24
16-06-2024 | 02:04
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