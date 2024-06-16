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اللواء الاحتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك: أي قرار من نتنياهو لمهاجمة "حزب الله" سيجلب محرقة على الدولة (الجزيرة)

Lebanon 24
16-06-2024 | 02:18
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