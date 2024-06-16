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حركة حماس: مع آلام النزوح والجوع والعطش وعمق الجراح نقف بعزيمة لا تلين وإرادة لن تنكسر وثبات وإيمان راسخ بالنصر (الميادين)

Lebanon 24
16-06-2024 | 02:30
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