Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة الخارجية البلجيكية: هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق نار عاجل ودائم في قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
16-06-2024 | 03:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية الهولندية: أشيد بالخطة التي قدمها الرئيس الأميركي بايدن لوقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الرهائن وتوصيل المساعدات (الجزيرة)
lebanon 24
16/06/2024 13:52:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الكندية: نواصل دعوتنا لوقف إنساني عاجل لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة المساعدات
lebanon 24
16/06/2024 13:52:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: هناك مقترح على الطاولة لوقف إطلاق النار في غزة وعلى الجانبين بحثه وننتظر قرارا نهائيا (الجزيرة)
lebanon 24
16/06/2024 13:52:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البلجيكية: تصويت مجلس الأمن على قرار وقف إطلاق النار في غزة خطوة حاسمة نحو السلام
lebanon 24
16/06/2024 13:52:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:08 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:43 | 2024-06-16
06:39 | 2024-06-16
06:19 | 2024-06-16
06:17 | 2024-06-16
06:06 | 2024-06-16
06:04 | 2024-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24