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إذاعة الجيش الإسرائيلي: غالانت لم يعلم مسبقا "بالهدنة التكتيكية" في جنوب قطاع غزة

Lebanon 24
16-06-2024 | 03:28
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