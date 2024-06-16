Advertisement

أخبار عاجلة

هنية: حماس والفصائل جاهزة لإبرام اتفاق يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وإعمار غزة وصفقة عادلة للتبادل

Lebanon 24
16-06-2024 | 03:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس والجهاد: أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يتضمن وقفا دائما للحرب (العربية)
lebanon 24
16/06/2024 13:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في حماس لـ"التلفزيون العربي": سنتعامل بإيجابية مع أي مقترح يشمل وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من غزة مع التزام إسرائيلي
lebanon 24
16/06/2024 13:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أسامة حمدان: لا يمكن أن نوافق على اتفاق لا يؤمن وقفا نهائيا لإطلاق النار
lebanon 24
16/06/2024 13:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يشدد على أهمية التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة
lebanon 24
16/06/2024 13:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:08 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:52 | 2024-06-16
06:43 | 2024-06-16
06:39 | 2024-06-16
06:19 | 2024-06-16
06:17 | 2024-06-16
06:06 | 2024-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24