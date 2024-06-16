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حميدتي: بلادنا تعاني ظروفا استثنائية بسبب الحرب وسنعمل على تخفيف معاناة شعبنا (الحدث)

Lebanon 24
16-06-2024 | 04:04
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