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اشتباكات مسلحة وتحليق طائرات مسيرة في سماء مخيم الفارعة بالضفة الغربية (الحرة)

Lebanon 24
16-06-2024 | 04:16
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