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حكومة طالبان تعلن مشاركتها في الجولة الثالثة من محادثات الدوحة برعاية أميركية (العربية)

Lebanon 24
16-06-2024 | 05:00
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