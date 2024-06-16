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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد أفراد سلاح المهندسين خلال معارك في غزة ليرتفع العدد المعلن لقتلاه منذ 7 تشرين الأول إلى 660 (الجزيرة)

Lebanon 24
16-06-2024 | 05:09
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