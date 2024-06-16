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البطريرك الراعي في عظة الأحد: نلتمس من الله اختيار شخصية استثنائية لرئاسة الجمهورية شخصية تتميز باخلاقيتها واتزانها وتواجه اي تطاول على كيان الدولة

Lebanon 24
16-06-2024 | 05:14
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