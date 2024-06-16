البطريرك الراعي: لتنفيذ القرارات الأممية لا سيما الـ 1559 والـ 1680 والـ 1701 الضامنة استقلال لبنان وسيادته وسلطته الشرعية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية

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