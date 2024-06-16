القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو سمع عن الهدنة التكتيكية من وسائل الإعلام وأوضح أنها غير مقبولة مؤكدا أن لا تغيير في سياسة الجيش الإسرائيلي (الجزيرة)

Lebanon 24