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إعلام إسرائيلي يتحدث عن تمديد إقامة سكان الحدود مع لبنان في الفنادق لمدة سنة (الحدث)

Lebanon 24
16-06-2024 | 05:37
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