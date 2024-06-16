Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: بوتين لا يستبعد إجراء محادثات مع كييف ولكن هناك حاجة إلى تسجيل شرعي لنتائجها (الشرق)

Lebanon 24
16-06-2024 | 05:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الاقتصاد الألمانية: نشجع مفوضية الاتحاد الأوروبي على إجراء محادثات بناءة مع الصين (الشرق)
lebanon 24
16/06/2024 17:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: روسيا ليست بحاجة لإجراء تجارب نووية الآن (العربية)
lebanon 24
16/06/2024 17:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: روسيا ستبقى لاعبا أساسيا في التجارة العالمية رغم العقوبات غير الشرعية (الشرق)
lebanon 24
16/06/2024 17:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بوريل: هناك حاجة لسلطة فلسطينية قوية لإحلال السلام بالشرق الأوسط (العربية)
lebanon 24
16/06/2024 17:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:32 | 2024-06-16
10:26 | 2024-06-16
10:17 | 2024-06-16
09:51 | 2024-06-16
09:49 | 2024-06-16
09:43 | 2024-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24