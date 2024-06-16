Advertisement

أخبار عاجلة

هآرتس: الجيش يقول إن التهدئة التكتيكية قرار عسكري يخضع لسلطة قائد القيادة الجنوبية (الجزيرة)

Lebanon 24
16-06-2024 | 06:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس: الجيش يقول إن التهدئة التكتيكية قرار عسكري يخضع لسلطة قائد القيادة الجنوبية (الجزيرة)
lebanon 24
16/06/2024 17:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: الجيش ينفي أن يكون قرار ساعات التهدئة في جنوب قطاع غزة مخالفا لموقف المستوى السياسي (الجزيرة)
lebanon 24
16/06/2024 17:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان يقر خطط مواصلة الحرب على غزة مع قائد القيادة الجنوبية
lebanon 24
16/06/2024 17:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو سمع عن الهدنة التكتيكية من وسائل الإعلام وأوضح أنها غير مقبولة مؤكدا أن لا تغيير في سياسة الجيش الإسرائيلي (الجزيرة)
lebanon 24
16/06/2024 17:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:32 | 2024-06-16
10:26 | 2024-06-16
10:17 | 2024-06-16
09:51 | 2024-06-16
09:49 | 2024-06-16
09:43 | 2024-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24