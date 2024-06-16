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إعلام إسرائيلي: الحكومة الإسرائيلية ستناقش اقتراح فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على الواردات من تركيا (الشرق)

Lebanon 24
16-06-2024 | 06:19
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