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"يديعوت أحرونوت": اعتراض هدف جوي فوق البحر قبالة نهاريا في الجليل الغربي دون تفعيل صفارات الإنذار
Lebanon 24
16-06-2024
|
06:52
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