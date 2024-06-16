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المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر أمرا احترازيا بوقف تحقيق مراقب الدولة في إخفاقات الجيش والشاباك في 7 تشرين الأول (الجزيرة)

Lebanon 24
16-06-2024 | 07:10
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