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الحكومة السويسرية: السعودية ودولة الإمارات والهند وجنوب إفريقيا وتايلاند وإندونيسيا من بين الدول التي لم توقع على البيان الختامي لقمة سويسرا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
16-06-2024 | 08:40
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