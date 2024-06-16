26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مسؤول بفريق التفاوض الإسرائيلي: رد حماس على مقترح بايدن سلبي (العربية)
Lebanon 24
16-06-2024
|
09:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول إسرائيلي كبير: رد حماس على مقترح بايدن سلبي
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي كبير: رد حماس على مقترح بايدن سلبي
16/06/2024 21:09:20
16/06/2024 21:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: حكومة الحرب قررت عدم مغادرة وفد التفاوض إلى الدوحة حتى ترد حماس على مقترح بايدن (الجزيرة)
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: حكومة الحرب قررت عدم مغادرة وفد التفاوض إلى الدوحة حتى ترد حماس على مقترح بايدن (الجزيرة)
16/06/2024 21:09:20
16/06/2024 21:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول في "حماس": الحركة قدمت للوسطاء ردها الرسمي على المقترح الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار
Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول في "حماس": الحركة قدمت للوسطاء ردها الرسمي على المقترح الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار
16/06/2024 21:09:20
16/06/2024 21:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ "ان بي سي": إدارة بايدن تدرس التفاوض مع حماس للإفراج عن المحتجزين الأميركيين
Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ "ان بي سي": إدارة بايدن تدرس التفاوض مع حماس للإفراج عن المحتجزين الأميركيين
16/06/2024 21:09:20
16/06/2024 21:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كارين رزق الله وابنتها بإطلالتين جريئتين.. شاهدوا ماذا ارتديتا (صور)
Lebanon 24
كارين رزق الله وابنتها بإطلالتين جريئتين.. شاهدوا ماذا ارتديتا (صور)
04:10 | 2024-06-16
16/06/2024 04:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة تتعرّض للهجوم.. شاهدوا كيف رقصت بإثارة مع مقدم برامج لبناني (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة تتعرّض للهجوم.. شاهدوا كيف رقصت بإثارة مع مقدم برامج لبناني (فيديو)
00:27 | 2024-06-16
16/06/2024 12:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل ضخم.. شاهدوا ماذا قال عمرو دياب عن بيروت (فيديو)
Lebanon 24
حفل ضخم.. شاهدوا ماذا قال عمرو دياب عن بيروت (فيديو)
16:06 | 2024-06-15
15/06/2024 04:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغ كبير جدّاً بالمليارات.. تعرفوا إلى الفائِزَين بجائزة "اللوتو" الأولى (فيديو)
Lebanon 24
مبلغ كبير جدّاً بالمليارات.. تعرفوا إلى الفائِزَين بجائزة "اللوتو" الأولى (فيديو)
07:41 | 2024-06-16
16/06/2024 07:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل "أرجأت حرب لبنان".. هل انتهت المعركة؟
Lebanon 24
إسرائيل "أرجأت حرب لبنان".. هل انتهت المعركة؟
05:00 | 2024-06-16
16/06/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:43 | 2024-06-16
"وول ستريت جورنال": الحوثيون يستخدمون أيضا لبنان كمركز لشراء قطع غيار الطائرات بدون طيار من الصين
13:24 | 2024-06-16
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل ستفرض عقوبات على الدول التي اعترفت بدولة فلسطين
12:55 | 2024-06-16
هآرتس: الحكومة الإسرائيلية تمدد تأجيل التسريح من الخدمة الاحتياطية بالجيش ثلاثة أشهر
12:49 | 2024-06-16
الاتحاد الأوروبي: العملية البحرية الأوروبية في البحر الأحمر ستواصل مهمتها لتأمين المياه الدولية
12:47 | 2024-06-16
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مباشرة من صاروخين مضادين للدروع في المطلة
12:18 | 2024-06-16
الدوما الروسي: إمدادات أسلحة إلى أوكرانيا بما في ذلك طائرات F-16 من الدنمارك سيتم اعتبارها رعاية مباشرة للإرهاب
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
16/06/2024 21:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
16/06/2024 21:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
16/06/2024 21:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24