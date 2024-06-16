25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
معهد الجيوفيزياء البيروفي: هزة أرضية بقوة 6,3 درجات تضرب جنوب البيرو
Lebanon 24
16-06-2024
|
11:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بقوة 6,3 درجات... هزة أرضية تضرب جنوب البيرو
Lebanon 24
بقوة 6,3 درجات... هزة أرضية تضرب جنوب البيرو
17/06/2024 04:36:46
17/06/2024 04:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضية عنيفة تضرب جنوب بيرو
Lebanon 24
هزّة أرضية عنيفة تضرب جنوب بيرو
17/06/2024 04:36:46
17/06/2024 04:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
زلازل تضرب تايوان بعضها بقوة 6,3 درجات
Lebanon 24
زلازل تضرب تايوان بعضها بقوة 6,3 درجات
17/06/2024 04:36:46
17/06/2024 04:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 5 درجات.. زلزال يضرب شمال غربي الصين
Lebanon 24
بقوة 5 درجات.. زلزال يضرب شمال غربي الصين
17/06/2024 04:36:46
17/06/2024 04:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثلة سورية شهيرة تتعرّض للهجوم.. شاهدوا كيف رقصت بإثارة مع مقدم برامج لبناني (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة تتعرّض للهجوم.. شاهدوا كيف رقصت بإثارة مع مقدم برامج لبناني (فيديو)
00:27 | 2024-06-16
16/06/2024 12:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله وابنتها بإطلالتين جريئتين.. شاهدوا ماذا ارتديتا (صور)
Lebanon 24
كارين رزق الله وابنتها بإطلالتين جريئتين.. شاهدوا ماذا ارتديتا (صور)
04:10 | 2024-06-16
16/06/2024 04:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغ كبير جدّاً بالمليارات.. تعرفوا إلى الفائِزَين بجائزة "اللوتو" الأولى (فيديو)
Lebanon 24
مبلغ كبير جدّاً بالمليارات.. تعرفوا إلى الفائِزَين بجائزة "اللوتو" الأولى (فيديو)
07:41 | 2024-06-16
16/06/2024 07:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هربا من درجات الحرارة المُرتفعة.. نادين الراسي تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
هربا من درجات الحرارة المُرتفعة.. نادين الراسي تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
01:33 | 2024-06-16
16/06/2024 01:33:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل "أرجأت حرب لبنان".. هل انتهت المعركة؟
Lebanon 24
إسرائيل "أرجأت حرب لبنان".. هل انتهت المعركة؟
05:00 | 2024-06-16
16/06/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:34 | 2024-06-16
قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا
19:26 | 2024-06-16
البيت الأبيض: المبعوث الأميركي الخاص أموس هوكشتاين يزور إسرائيل اليوم
19:06 | 2024-06-16
حركة طالبان الباكستانية تعلن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الأضحى
18:54 | 2024-06-16
قوات الاحتلال تقتحم بلدة عوريف جنوبي نابلس في الضفة الغربية
18:46 | 2024-06-16
صفارات الإنذار تدوي في نيريم بغلاف غزة
18:19 | 2024-06-16
سوليفان: حققنا تقدماً كبيراً في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
17/06/2024 04:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
17/06/2024 04:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
17/06/2024 04:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24