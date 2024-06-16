Advertisement

أخبار عاجلة

الدوما الروسي: إمدادات أسلحة إلى أوكرانيا بما في ذلك طائرات F-16 من الدنمارك سيتم اعتبارها رعاية مباشرة للإرهاب

Lebanon 24
16-06-2024 | 12:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الروسي: الغرب يطيل الصراع في أوكرانيا من خلال توفير الأسلحة والبيانات الاستخباراتية
lebanon 24
17/06/2024 04:38:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"التشويش الروسي" يؤثر على أسلحة غربية متقدمة تستخدمها أوكرانيا
lebanon 24
17/06/2024 04:38:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الروسي: ضربنا أهدافا عسكرية وأخرى للطاقة في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة تشمل الصواريخ والمُسيرات (الشرق)
lebanon 24
17/06/2024 04:38:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: موسكو أبلغت بوريل أن الحرب تنتهي في أوكرانيا بأسبوعين حال وقف الغرب إمداداته العسكرية لكييف (الشرق)
lebanon 24
17/06/2024 04:38:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:34 | 2024-06-16
19:26 | 2024-06-16
19:06 | 2024-06-16
18:54 | 2024-06-16
18:46 | 2024-06-16
18:19 | 2024-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24