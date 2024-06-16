القناة الـ13 "الإسرائيلية" نقلا عن مصادر لم تسمها: المحكمة الجنائية الدولية قد تحسم قرارها بخصوص أوامر اعتقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال 10 أيام

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