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الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار المكثف عبر الحدود من حزب الله اللبناني على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير

Lebanon 24
16-06-2024 | 16:21
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