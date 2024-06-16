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المتحدث العسكري الإسرائيلي: سنتخذ كل الإجراءات لحماية مواطنينا وعودتهم الآمنة لمنازلهم غير قابلة للتفاوض

Lebanon 24
16-06-2024 | 17:29
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