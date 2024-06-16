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أخبار عاجلة
شهيدان وجرحى جراء قصف إسرائيلي لمنزل بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة
Lebanon 24
16-06-2024
|
18:13
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