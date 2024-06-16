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سوليفان: بايدن يريد أن يرى وقفا للأعمال القتالية في غزة ورؤية الرهائن يعودون إلى ديارهم

Lebanon 24
16-06-2024 | 18:18
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