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حركة طالبان الباكستانية تعلن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الأضحى

Lebanon 24
16-06-2024 | 19:06
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