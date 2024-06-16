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سكاي نيوز نقلا عن إعلام إسرائيلي: منظومة القبة الحديدية اعترضت هدفا جويا مشبوها عبر من لبنان إلى المجال البحري بالقرب من عكا

Lebanon 24
16-06-2024 | 23:48
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