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المفتي قبلان في خطبة عيد الاضحى: لبنان اكبر من أن يعود الى التقسيم والحرب الاهلية ذهبت الى غير رجعة والقتال الذي تقوده المقاومة في الجنوب لحماية لبنان بعيدًا عن الطائفية

Lebanon 24
17-06-2024 | 00:30
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