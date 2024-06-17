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استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي مدينة رفح بقطاع غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
17-06-2024 | 03:22
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